2018-09-21T13:55:17+03:00
Общество

Калининградское правительство выделит до 200 млн рублей на развитие «отстающих» территорий

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области десять поселков и малых городов получат дополнительное финансирование областного бюджета. По словам губернатора Антона Алиханова, это позволит комплексно решать проблемы «отстающих» территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы должны заниматься не только главными городами муниципалитетов, но и рассматривать проекты поселков, – заявил глава региона.

Всего планируется выделить до 200 миллионов рублей по результатам защиты проектов 10 муниципальных образований: Нестеровского, Озерского, Краснознаменского, Неманского, Славского, Правдинского, Багратионовского, Черняховского, Гвардейского и Полесского городских округов.

Средства будут вложены в развитие территорий уже в следующем году.

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