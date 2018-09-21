Власти намерены существенно расширить территорию Виштынецкого парка

21 Сент. 13:59 2018-09-21T13:59:50+03:00

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Региональное правительство намерено в ближайшие годы увеличить территорию Виштынецкого парка за счет выведенных из аренды лесов и присвоить парку статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

- Создание национального парка на базе существующего позволит реализовывать различные проекты по развитию этих территорий, в том числе по сегменту туризма и восполнению редких видов животных, - отметил глава министерства.

Он добавил, что новому руководству Виштынецкого парка поручено разработать стратегию развития туристической привлекательности Роминтенского леса.