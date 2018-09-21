2018-09-21T14:05:37+03:00
Общество

Калининградка пойдет под суд за фиктивную регистрацию гастарбайтеров в своей квартире

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительницу Калининграда будут судить за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

23-летния женщина зарегистрировала в своей квартире на улице Киевской четверых граждан одной из республик Средней Азии. Полицейские провели проверку и выяснили, что азиаты вэтой квартире никогда не проживали.

В отношении калининградки завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан», ей грозит до трех лет лишения свободы.

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