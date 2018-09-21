В сквере на улице Гаражной в Калининграде восстановят ограждение водосливной плотины

21 Сент. 14:09 2018-09-21T14:09:58+03:00

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В Калинниграде начались работы на ремонту ограждения водосливной плотины в сквере на улице Гаражной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На проведение работ власти выделили 1,9млн рублей. К началу ноября подрядчику предстоит восстановить разрушенные элементы бетонного ограждения, а также очистить сохранившиеся бетонные поверхности ограждения плотины, провести их антигрибковую обработку и шлифовку.

- Проектом также предусмотрено обустройство лестничного спуска к плотине и кованого ограждения. Смотровую площадку около плотины выложат серой, желтой и красной плиткой, - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.