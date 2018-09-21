Сотрудников министерства регионального контроля наказали за волокиту

21 Сент. 15:19 2018-09-21T15:19:01+03:00

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Областная прокуратура выявила нарушение требований закона о порядке рассмотрения граждан в работе министерства регионального контроля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что сотрудники министерства отвечали не на все вопросы, с которыми обращались жители Калининградской области. Также сотрудники министерства не вели контроль за исполнением выданных ими же предписаний.

В результате областная прокуратура внесла представление в адрес министерства, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.