В Калининградской области из-за велопробега будут перекрывать дороги
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В воскресенье, 30 сентября, в регионе из-за велопробега «КГТУ – Планета спорт» будут оперативно перекрываться областные дороги. Об этом сообщает пресс-служба областного праивтельства.
Маршрут движения велосипедистов: Калининград (Дворец спорта «Янтарный») - Волошино – Переславское - Кумачево – Логвино – Черепаново – Люблино - Калининград (Дворец спорта «Янтарный»).
Власти отмечают, что закрываться дороги будут только на время движения колонны велосипедистов.
Начало мероприятия в 9.00, завершение - в 16.00.