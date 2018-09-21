В Калининградской области из-за велопробега будут перекрывать дороги

21 Сент. 15:21 2018-09-21T15:22:15+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, в регионе из-за велопробега «КГТУ – Планета спорт» будут оперативно перекрываться областные дороги. Об этом сообщает пресс-служба областного праивтельства.

Маршрут движения велосипедистов: Калининград (Дворец спорта «Янтарный») - Волошино – Переславское - Кумачево – Логвино – Черепаново – Люблино - Калининград (Дворец спорта «Янтарный»).

Власти отмечают, что закрываться дороги будут только на время движения колонны велосипедистов.

Начало мероприятия в 9.00, завершение - в 16.00.