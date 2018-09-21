Калининградец отсудил у Минобороны компенсацию за упавшее на машину ограждение

21 Сент. 15:38 2018-09-21T15:38:08+03:00

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Осень 2017 года житель Калининграда припарковал свой автомобиль под навесом, расположенным рядом с кирпичным ограждением территории войсковой части. К несчастью, именно в тот день часть ограждения обрушилась и упала прямо на машину.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за ремонт поврежденного автомобиля.

Суд установил, что кирпичное ограждение состоит на балансе в ФГКУ «Северо – Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. И взыскал с учреждения материальный ущерб в размере 57 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 9 420 рублей.