Калининградец отсудил у Минобороны компенсацию за упавшее на машину ограждение
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Осень 2017 года житель Калининграда припарковал свой автомобиль под навесом, расположенным рядом с кирпичным ограждением территории войсковой части. К несчастью, именно в тот день часть ограждения обрушилась и упала прямо на машину.
Мужчина обратился в суд с требованием взыскать компенсацию за ремонт поврежденного автомобиля.
Суд установил, что кирпичное ограждение состоит на балансе в ФГКУ «Северо – Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. И взыскал с учреждения материальный ущерб в размере 57 тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 9 420 рублей.