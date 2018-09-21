В Калининградской области экономия от преобразования района в городской округ составляет от 30 до 70 млн рублей

21 Сент. 16:07 2018-09-21T16:07:13+03:00

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С января 2019 года все муниципалитеты Калининградской области будут преобразованы в городские округа. Об этом заявил вице-премьер Александр Торба в ходе форума «Сообщество», сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, сейчас в стадии реформирования находятся три оставшихся муниципальных района: Балтийский, Нестеровский и Светлогорский

- Реформа позволяет максимально эффективно и экономно использовать бюджетные средства и имеющиеся ресурсы, избегать дублирования полномочий, существенно упрощать работу самих органов местного самоуправления, а также более качественно оказывать услуги населению. Например, экономия от преобразования Багратионовского, Гвардейского и Зеленоградского районов в округа составила от 30 до 70 миллионов рублей в каждом муниципалитете, - сказал Торба.

Он добавил, что преобразование районов в городские округа снижает количество зданий для размещения органов управления и как следствие – снижение расходов на коммунальное обеспечение, ремонт и охрану.

- Освободившиеся помещения переоборудованы под социальные объекты. Например, после преобразования в поселке Зорино Гвардейского городского округа здание Совета депутатов было передано библиотеке, - сказал вице-премьер.