В Калининграде меняется режим работы детских садов

21 Сент. 16:15 2018-09-21T16:16:27+03:00

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В Калинниграде организован частичный переход работы детских садов на 10,5 часовой режим для рационального использования рабочего времени воспитателей. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации. Ранее режим работы детсадов был 12-часовым.

Как заявляют городские власти, в течение двух недель в Калининграде проходил мониторинг фактического пребывания детей в разрезе каждой возрастной группы во всех детсадах.

- Согласно проведенному мониторингу количество детей, посетивших дошкольное учреждение, отмечено в утренние часы с 7.00 - в среднем 19 процентов от фактической общей численности, в вечерние часы с 18.00 – 33 процента. Таким образом, с целью рационального использования рабочего времени воспитателей, организован частичный переход групп на 10,5-часовой режим работы при условии организации в учреждениях «дежурных групп» для обеспечения 12-часового пребывания детей, - заявили в мэрии Калининграда.

Там добавили, что количество групп, переведенных на 10,5-часовой режим работы, а также количество дежурных групп (12 часов) определено из фактической потребности каждого конкретного учреждения (количество корпусов, групп раннего возраста, групп компенсирующей направленности и т.д.).