Администрацию Черняховска обязали рекультивировать полигон ТБО

21 Сент. 17:51 2018-09-21T17:52:18+03:00

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Калининградский областной суд оставил в силе решение районного суда, который ранее обязал администрацию Черняховска рекультивировать полигон ТБО. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Полигон ТБО на улице Чапаева в Черняховске эксплуатировался с 1975 года по 2014 год, сейчас на нем находятся 540 тысяч тонн отходов.

Районный суд обязал местные власти в течение одного года разработать проект рекультивации и в течение трех лет рекультивировать этот участок. Администрация города подала апелляционную жалобу, однако она осталась без удовлетворения.