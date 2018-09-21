2018-09-21T18:03:20+03:00
Спорт

Новый тренер «Балтики»: Уверен, будем прогрессировать от игры к игре

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Новый главный тренер калининградской «Балтики» Игорь Ледяхов уверен, что команда будет прогрессировать от игры к игре и постарается доказать свое футбольное мастерство. Об этом он заявил в интервью официальному сайту балтийцев.

- Считаю, что в «Балтике» собраны квалифицированные футболисты, многие из которых имеют опыт выступлений за большие российские клубы. С некоторыми игроками я пересекался, когда работал в других командах, - заявил главный тренер.

Игорь Ледяхов пригласил всех болельщиков на ближайшую домашнюю игру – 1/16 Кубка России с московским «Локомотивом».

- Мы приложим все силы, чтобы дать бой чемпиону России, - заявил он.

Напомним, накануне стало известно, что Игорь Ледяхов назначен главным тренером калининградской «Балтики». Валерий Непомнящий, ранее занимавший этот пост, был назначен замгендиректора клуба.

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