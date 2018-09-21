2018-09-21T18:20:37+03:00
Общество

Лучшими лесными пожарными области стала команда из Багратионовска

Конкурс профессионального мастерства прошел в Полесском районе
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В пятницу 21 сентября в поселке Григорьевка Полесского района провели конкурс профессионального мастерства лесных пожарных: участвовали 9 команд пожарно-химических станций Центра тушения лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, победителей определяли в двух номинациях – за боевое развертывание и победу по итогам всех испытаний. Лучшими по результатам всех этапов стали сотрудники пожарно-химической станции «Багратионовск». Второе и третье места заняли пожарные ПХС «Пеньки» и «Краснознаменск». «Пеньки» также отметили за боевое развертывание.

Конкурс проходил в три этапа. Пожарные демонстрировали уровень теоретических знаний, физической подготовки и умение использовать средства пожаротушения.

На самом зрелищном этапе команды преодолевали полосу препятствий, имитирующую реальные ситуации, с которыми лесные пожарные сталкиваются в своей работе.

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