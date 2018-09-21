2018-09-21T18:31:00+03:00
Происшествия

Калининградец пытался перерезать горло своему гостю

До этого момента двое мужчин вместе выпивали и закусывали
Игорь ОРЕХОВ
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Началось с того, что в полицию Правдинского района обратилась 57-летняя пенсионерка из поселка Холмогорье: мол, ее 41-летний знакомый получил резаную рану шеи.

Прибывших правоохранителей мужчина уверял, что просто споткнулся и упал на осколок стеклянной бутылки. Раненого пока отправили в отделение челюстно-лицевой хирургии Калининградской облбольницы, а тем временем решили проверить его версию развития событий. Она сразу же затрещала по всем швам.

Ена самом деле, как теперь установлено, потерпевший был в гостях у 27-летнего сына пресловутой пенсионерки. Мужчины выпили, поссорились, обматерили друг друга, а потом парень взял схватил складной нож, которым нарезали нехитрую закусь и полоснул им оппонента по горлу. Жизненно важные органы, к счастью, оказались не задеты, но до двух лет «зоны» поножовщику все равно теперь светит.

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