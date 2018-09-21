2018-09-21T20:37:05+03:00
Общество

В Калининграде побит рекорд температуры 1982 года

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Так жарко не было уже 36 лет.Так жарко не было уже 36 лет.Фото: Александр Подгорчук
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По данным портала rp5.ru, сегодня воздух в Калининграде прогрелся до +29 градусов. Это рекордное значение для даты 21 сентября в нашем городе. Предыдущее достижение было установлено в 1982 году, когда синоптики зафиксировали +26,4 градуса.

Добавим, что вчерашний день также вошел в историю. Термометры показали в Калининграде +27,9 градуса, что стало рекордным значением для 20 сентября.

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