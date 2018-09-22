Глава администрации Светлогорска покинул свой пост

22 Сент. 10:38 2018-09-22T10:38:17+03:00

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Глава администрации Светлогорского района Андрей Толмачев в пятницу, 21 сентября, покинул свой пост.

Как сообщили «Комсомолке» в администрации Светлогорска, врио сити-менеджера назначен Владимир Бондаренко, ранее занимавшего пост замглавы администрации. Решение об этом было принято на внеочередном заседании совета депутатов.

Напомним, Андрей Толмачев переходит на должность генерального директора Корпорации развития Калининградской области.