2018-09-22T10:42:12+03:00
Общество

В Черняховске задержали 19-летнего мужчину с двумя свертками марихуаны

Виктор Сергеев
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В Черняховске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Чайковского полицейские обратили внимание на двух парней, по внешним признакам находившихся в состоянии наркотического опьянения. В присутствии понятых они провели личный досмотр задержанных, и в кармане одного из них обнаружили два свертка с веществом растительного происхождения, которые были изъяты.

Экспертиза показала, что изъятое является коноплей. Максимальное наказание за данное преступление – 3 года лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

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