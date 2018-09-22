В Черняховске задержали 19-летнего мужчину с двумя свертками марихуаны
В Черняховске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Чайковского полицейские обратили внимание на двух парней, по внешним признакам находившихся в состоянии наркотического опьянения. В присутствии понятых они провели личный досмотр задержанных, и в кармане одного из них обнаружили два свертка с веществом растительного происхождения, которые были изъяты.
Экспертиза показала, что изъятое является коноплей. Максимальное наказание за данное преступление – 3 года лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.