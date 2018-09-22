Жители Правдинского района пожаловались на слив токсичных стоков в Мазурский канал и реку Путиловку

22 Сент. 11:02 2018-09-22T11:02:59+03:00

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Природоохранная прокуратура проведет проверку деятельности АО «ПравдинскоеСвино Производство» после жалоб населения на токсичные стоки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На стоки заместителя прокурора Калининградской области пожаловались жители поселка Новобийск и Липняки. Они сообщили, что токсичные стоки попадают в Мазурский канал и реку Путиловку, что приводит к выгоранию леса.