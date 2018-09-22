22 Сент. 11:06 2018-09-22T11:06:28+03:00

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В Калининградской области началось промышленное выращивание орехов. Первый ореховый сад площадью 83 гектара разместился в Гвардейском городском округе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас на участке растут саженцы грецкого ореха, в дальнейшем ассортимент будет расширен за счет фундука. Первые плоды ожидаются на пятый-шестой год роста. Массовое плодоношение наступит через 7 лет. Инвестора сада также планирует создать питомник по выращиванию орехоплодных саженцев для последующей реализации в регионе, а также организовать цех по переработке ореха, в том числе закупленного у жителей.

- Это позволит нам, как реализаторам, не зависеть от импортных поставок. Кроме того, компания «Аквамарин-Балт» занимается выращиванием саженцев, которые впоследствии сможет поставлять и по области, и в другие регионы России. Калининградская область может стать центром развития генетики и селекции», – сказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.