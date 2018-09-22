2018-09-22T11:14:45+03:00
Общество

Власти помогут завершить строительство проблемного ЖК «Берлинки» в Гурьевске

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном правительстве нашли способ достроить проблемных жилой комплекс «Берлинки» в Гурьевске.

Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор Антон Алиханов поручил администрации Гурьевского района в течение недели найти и предложить инвестору участок земли под компенсационную застройку. На таких условиях компания сможет обеспечить завершение работ.

Напомним, жилой комплекс в Гурьевске стоит компания «Объединенные системы». Строительно-монтажные работы в здании были выполнены более чем на 90%, однако возникла проблема подключения дома к сетям газоснабжения и водоотведения.

- На завершение работ достаточно месяца, однако необходимо дополнительное финансирование. Согласно закону, эти траты должны взять на себя дольщики, объединившись в кооператив. Но речь идет о внушительной сумме, которой у людей нет, - отметили в пресс-службе правительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале