Власти помогут завершить строительство проблемного ЖК «Берлинки» в Гурьевске

22 Сент. 11:14 2018-09-22T11:14:45+03:00

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В региональном правительстве нашли способ достроить проблемных жилой комплекс «Берлинки» в Гурьевске.

Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор Антон Алиханов поручил администрации Гурьевского района в течение недели найти и предложить инвестору участок земли под компенсационную застройку. На таких условиях компания сможет обеспечить завершение работ.

Напомним, жилой комплекс в Гурьевске стоит компания «Объединенные системы». Строительно-монтажные работы в здании были выполнены более чем на 90%, однако возникла проблема подключения дома к сетям газоснабжения и водоотведения.

- На завершение работ достаточно месяца, однако необходимо дополнительное финансирование. Согласно закону, эти траты должны взять на себя дольщики, объединившись в кооператив. Но речь идет о внушительной сумме, которой у людей нет, - отметили в пресс-службе правительства.