2018-09-22T11:20:26+03:00
Происшествия

В Зеленоградске спасатели помогли двум серфингистам, которых унесло в море

Виктор Сергеев
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В пятницу в Зеленоградске спасатели помогли двум серфингистам, которых унесло в море. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В 13.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе городского пляжа двоих серфингистов уносит от берега в море. За ними отправились спасатели на катере.

В 14.20 серфингисты были доставлены на берег, медицинская помощь не потребовалась, добавили в пресс-службе ведомства.

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