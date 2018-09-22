В Калининграде полицейские задержали веловора

22 Сент. 11:27 2018-09-22T11:28:07+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который украл велосипед из подъезда жилого дома на улице Инженерной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Хозяин велосипеда оставил транспортное средство без замка на лестничной клетке, чем воспользовался злоумышленник.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вышли на след вора, им оказался 38-летний калининградец. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и незаконное приобретение, и хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, калининградцу грозит до 5 лет лишения свободы.