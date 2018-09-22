В Калининграде мужчина отобрал у 72-летней женщины две золотые цепочки
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В Калининграде полицейские задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Чкаловске к 72-летней женщине подошел неизвестный, отобрал две золотые цепочки и скрылся. Ущерб составил 33 тысячи рублей.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 39-летний житель Калининграда. Задержанный уже привлекался к ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков. Золото успел продать, а деньги потратить на личные нужды.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.