2018-09-22T17:38:27+03:00
Происшествия

Калининградец обокрал стоматологию на ул. А. Невского

Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу из стоматологической клиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее в помещение медицинского учреждения на ул. А. Невского вломился неизвестный и похитил 50 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение, выломав замок входной двери. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и провели задержание. Им оказался 50-летний житель Калининграда. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

На него завели уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». Сейчас мужчина помещен в следственный изолятор, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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