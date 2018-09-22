Калининград занял первое место в России по урожайности кукурузы

22 Сент. 18:36 2018-09-22T18:37:50+03:00

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Калининградская область заняла первое место в России по урожайности кукурузы. Сейчас средняя урожайность составляет 117,5 центнера с гектара, что является абсолютным рекордом среди 26 регионов, выращивающих эту культуру. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Этот год хорошо сложился для кукурузы. Я помню, в 2008 году, когда мы стали пробовать выращивать кукурузу на зерно, никто не верил, что в Калининградской области это возможно. Вот так шаг за шагом мы отработали технологию, подобрали гибриды и стали выходить на хорошую урожайность. В среднем с поля убираем 130-150 центнеров с гектара, в зависимости от гибрида. В этом году теплые август, сентябрь, немного не хватило влаги – если бы было больше осадков, то, наверное, рекорд был бы больше. Кроме того, кукуруза хорошо отдает влагу на поле, то есть усушка меньше, поэтому и качество зерна, и валовка будет выше, – отметил гендиректор компании «Залесское молоко» Роман Уютов.