Команда Канады выиграла чемпионат фейерверков в Калининграде

23 Сент. 12:49 2018-09-23T12:49:31+03:00

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В субботу, 22 сентября, в Калининграде завершился III мировой чемпионат фейерверков. По решению жюри победителями фестиваля стали пиротехники канадской компании Kuma Fireworks Corp. Программа, с которой канадцы выступили в Калининграде в первый же день чемпионата (8 сентября), называлась "Полуночный тур".

Всего, по данным организаторов, за три фестивальных дня площадку у нового стадиона посетили около 50 тысяч человек.