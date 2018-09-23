Команда Канады выиграла чемпионат фейерверков в Калининграде
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В субботу, 22 сентября, в Калининграде завершился III мировой чемпионат фейерверков. По решению жюри победителями фестиваля стали пиротехники канадской компании Kuma Fireworks Corp. Программа, с которой канадцы выступили в Калининграде в первый же день чемпионата (8 сентября), называлась "Полуночный тур".
Всего, по данным организаторов, за три фестивальных дня площадку у нового стадиона посетили около 50 тысяч человек.