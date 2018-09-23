2018-09-23T12:54:17+03:00
Общество

В Калининграде полиция нашла пропавшего накануне 14-летнего подростка

Николай Литвинов
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О завершении поисков 14-летнего Александра П. сообщили в пресс-службе областного УМВД. Поисками подростка занимались сотрудники уголовного розыска, ПДН, участковые и патрульные полицейские. Ориентировка была передана всем нарядам в Калининградской области.

В воскресенье около 9 часов утра подростка обнаружили во дворе дома на Каштановой Аллее и доставили его в дежурную часть.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят с ним профилактическую беседу, после которой подросток будет передан его законным представителям. Предварительно установлено, что противоправных действий с ним не происходило, -уточнили в полиции.

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