2018-09-23T15:01:03+03:00
Общество

В Багратионовском районе вторые сутки ищут пропавшего грибника

Сергей Богров
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Поиски 81-летнего мужчины, который ушел за грибами из поселка Стрельня, ведутся со вчерашнего дня. По словам родственников, пенсионеру все это время пытались дозвониться на мобильный телефон, но никто не отвечал. Розыск грибника ведет поисково-спасательный отряд.

- Он опытный грибник и лес этот хорошо знает, - рассказали «Комсомолке» родные мужчины. – В среду он насобирал опят, позвонил своей супруге и сказал, что хочет теперь сходить за благородными грибами. После этого связь с ним пропала. Ту часть леса, куда он обычно ходил, уже осмотрели, сейчас поиски продолжаются.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам 02, 102 или 112.

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