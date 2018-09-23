2018-09-23T16:07:12+03:00
Спорт

«Балтика» выиграла первый же матч при новом тренере

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Сегодня калининградская «Балтика» провела в Санкт-Петербурге матч 13-го тура ФНЛ против «Зенита-2». Единственный мяч в игре забил защитник балтийцев Максим Тишкин.

Этот матч стал для «Балтики» первым при новом тренере Игоре Ледяхове, который возглавил команду в минувший четверг после отставки Валерия Непомнящего. Благодаря набранным трем очкам наша команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

Следующую игру «Балтика» проведет дома 26 сентября. Это будет матч 1/16 финала Кубка России против московского «Локомотива».

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