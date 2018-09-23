2018-09-23T16:31:07+03:00
Общество

Синоптики: Через три дня Калининград накроет шторм

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Практически всю следующую неделю в Калининграде ожидается сильный ветер. По прогнозам синоптиков, уже завтра его скорость возрастет до 16 метров в секунду, но и это еще не предел.

Судя по всему, пик ненастья выпадет на середину недели. По расчетам портала meteonovosti.ru, в среду скорость ветра составит до 18 метров в секунду. Портал rp5.ru не исключает, что ветер в этот день разгонится даже сильнее – до 22-23 метров в секунду. Такие значения соответствуют шторму, так что есть основания ожидать официального предупреждения. При чем, если пессимистичные прогнозы окажутся верны, ветер стихнет только к утру субботы, 29 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале