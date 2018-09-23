Синоптики: Через три дня Калининград накроет шторм

23 Сент. 16:30 2018-09-23T16:31:07+03:00

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Практически всю следующую неделю в Калининграде ожидается сильный ветер. По прогнозам синоптиков, уже завтра его скорость возрастет до 16 метров в секунду, но и это еще не предел.

Судя по всему, пик ненастья выпадет на середину недели. По расчетам портала meteonovosti.ru, в среду скорость ветра составит до 18 метров в секунду. Портал rp5.ru не исключает, что ветер в этот день разгонится даже сильнее – до 22-23 метров в секунду. Такие значения соответствуют шторму, так что есть основания ожидать официального предупреждения. При чем, если пессимистичные прогнозы окажутся верны, ветер стихнет только к утру субботы, 29 сентября.