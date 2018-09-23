На Куршской косе открылась выставка, посвященная снятым в Калининграде фильмам

23 Сент. 16:41 2018-09-23T16:42:07+03:00

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Выставка фотографий под названием «К3. Кино. Культура. Калининград»открылась в Визит-центре национального парка. В ее основе – фотографии рабочих моментов со съемок советских и российских художественных фильмов, целиком или частично снятых на территории Калининградской области. Таких фильмов насчитывается более 50.

Как сообщает пресс-служба национального парка, к созданию экспозиции проявили интерес киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм», Российский государственный архив кинофотодокументов (г. Красногорск), Госфильмофонд России. В реализации проекта принимали участие и частные лица: кто-то «засветился» в массовке при съемках, кто-то был директором одного из кинотеатров, которого сегодня уже нет, кто-то просто неравнодушен к теме кино.