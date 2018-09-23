2018-09-23T17:12:30+03:00
Общество

Благоустройство набережной Летнего озера в Калининграде начнется 24 сентября

Михаил ЯНОВСКИЙ
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О начале работ рассказал глава Калининграда Алексей Силанов во время рабочего выезда на водоем. По словам мэра, реконструкция этой рекреационной зоны начнётся уже в понедельник и должна завершиться к 1 декабря.

- Срок достаточно короткий, и поскольку работы будут вестись по федеральной программе, то все неиспользованные на конец года средства не могут перейти на следующий год, - напомнил Алексей Силанов. - Специалисты комитета городского хозяйства ежедневно будут мониторить ход работ, я намерен проводить каждую неделю совещания по этому объекту.

Напомним, по итогам открытого аукциона муниципальный контракт заключен с компанией «Вест-Проект». В результате торгов начальная цена контракта была снижена с 55 млн. рублей до 47,6 млн.

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