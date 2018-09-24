В квартире у калининградца загорелась стиральная машина

24 Сент. 10:00 2018-09-24T10:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье пожарные по тревоге выезжали на улицу Ефимова в Ленинградский район Калининграда. На часах было 16.43, когда поступило сообщение о том, что горит квартира в восьмиэтажном панельном доме.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на четвертом этаже в однокомнатной квартире на кухне горела стиральная машина.

Пожарные подоспели вовремя, серьезных последствий удалось избежать.

О пострадавших не сообщается.