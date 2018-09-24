В квартире у калининградца загорелась стиральная машина
К счастью, серьезного пожара удалось избежать
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшее воскресенье пожарные по тревоге выезжали на улицу Ефимова в Ленинградский район Калининграда. На часах было 16.43, когда поступило сообщение о том, что горит квартира в восьмиэтажном панельном доме.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на четвертом этаже в однокомнатной квартире на кухне горела стиральная машина.
Пожарные подоспели вовремя, серьезных последствий удалось избежать.
О пострадавших не сообщается.