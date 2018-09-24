В Калининграде случился пожар на Центральном рынке
Сгорели два торговых павильона
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На Центральном рынке в Калининграде вечером в воскресенье, 23 сентября, случился пожар. В 20.33 поступило сообщение о горящих торговых палатках.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на улице Черняховского горели два торговых павильона из сэндвич панелей.
О пострадавших не сообщается.
В тушении пожара принимали участие 12 человек и 2 единицы техники.