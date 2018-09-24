2018-09-24T10:51:15+03:00
Общество

В Калининграде на гендиректора фирмы завели дело за нарушение валютного законодательства

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на генерального директора компании завели уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Об этом сообащет пресс-служба областной таможни.

- Калининградская компания заключила контракт с эстонской фирмой на поставку оборудования на общую сумму свыше 3,2 миллиона евро. По условиям контракта на счет поставщика были перечислено более 1 миллиона евро. Часть оплаченного товара была ввезена, а остаток авансовых платежей в размере более 900 тысяч евро товарными поставками в рамках действия контракта обеспечен не был, - отметили в пресс-службе таможни.

Теперь директору компании грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

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