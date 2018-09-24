В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

24 Сент. 11:04 2018-09-24T11:05:25+03:00

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В Калининграде в понедельник, 24 сентября, до 16 часов от холодного водоснабжения будут отключены дома по ул. Киевская 100, 108, 110, 120, 122, 125-129, 126-130, 130а, 137. также до 16 часов не будет горячей воды на Буткова 18, 19, ул. Баграмяна 34.

До 14 часов от водоснабжения будут отключены дома по ул. Нарвская 52, 66, 70, 72, ул. Адм. Макарова 1-9, 2, ул. Сибирякова 48, 54.

До 18 часов электричества не будет ул. Марш. Борзова 40-48, 48А, 39-41, 43-53, 55-59, ул. Комсомольская 91-93а-в, 91б, 101-103, 103а, ул. Красная 138-140.

До 20 часов от электричества отключат дом по ул. Каблукова 15-19, а также в домах по ул. Киевская 120, 137, 139, Великолукская 16-22.