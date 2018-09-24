2018-09-24T11:05:25+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в понедельник, 24 сентября, до 16 часов от холодного водоснабжения будут отключены дома по ул. Киевская 100, 108, 110, 120, 122, 125-129, 126-130, 130а, 137. также до 16 часов не будет горячей воды на Буткова 18, 19, ул. Баграмяна 34.

До 14 часов от водоснабжения будут отключены дома по ул. Нарвская 52, 66, 70, 72, ул. Адм. Макарова 1-9, 2, ул. Сибирякова 48, 54.

До 18 часов электричества не будет ул. Марш. Борзова 40-48, 48А, 39-41, 43-53, 55-59, ул. Комсомольская 91-93а-в, 91б, 101-103, 103а, ул. Красная 138-140.

До 20 часов от электричества отключат дом по ул. Каблукова 15-19, а также в домах по ул. Киевская 120, 137, 139, Великолукская 16-22.

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