В ДТП под Гурьевском пострадали двое взрослых и 4-летний ребенок
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гурьевском районе в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на закруглении автодороги «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное». 57-летний водитель «Рено» столкнулся с автомобилем БМВ, двигающимся во встречном направлении.
В результате ДТП травмы получили оба водителя и 4-летний пассажир БМВ.