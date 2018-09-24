В ДТП под Гурьевском пострадали двое взрослых и 4-летний ребенок

24 Сент. 11:54 2018-09-24T11:55:09+03:00

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В Гурьевском районе в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на закруглении автодороги «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное». 57-летний водитель «Рено» столкнулся с автомобилем БМВ, двигающимся во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и 4-летний пассажир БМВ.