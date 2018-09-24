2018-09-24T12:21:29+03:00
Происшествия

Под Багратионовском в ДТП погиб 59-летний водитель «Ауди»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В субботу в Багратионовском районе произошло два ДТП, в которых погиб один и ранены три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Смертельная авария произошла на 25 километре автодороги Калининград-Крылово. 59-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, автомобиль врезался в придорожное дерево и опрокинулся.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В тот же день на автодороге Ладушкин-Корнево-Донское 40-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель две 16-летних пассажирки получили травмы.

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