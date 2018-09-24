Под Багратионовском в ДТП погиб 59-летний водитель «Ауди»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В субботу в Багратионовском районе произошло два ДТП, в которых погиб один и ранены три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Смертельная авария произошла на 25 километре автодороги Калининград-Крылово. 59-летний водитель «Ауди» не справился с управлением, автомобиль врезался в придорожное дерево и опрокинулся.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи.
В тот же день на автодороге Ладушкин-Корнево-Донское 40-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП водитель две 16-летних пассажирки получили травмы.