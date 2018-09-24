В субботу на калининградских дорогах пострадали тракторист и пешеход

24 Сент. 12:44 2018-09-24T12:44:45+03:00

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В минувшую субботу на калининградских дорогах в результате ДТП пострадали тракторист и пешеход.

Днем в Озерском районе на втором километре автодороги Садовое-Боткино 61-летний водитель трактора «Беларусь» на прямом участке дороги не справился с управлением и съехал придорожный кювет. После трактор опрокинулся.

В результате ДТП водитель трактора получил травмы.

Вечером в субботу на улице Автомобильной в Калинниграде сбили 21-летнего мужчину, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.