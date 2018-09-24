Двое уголовников закрыли калининградке окно в мир

24 Сент. 13:32 2018-09-24T13:32:25+03:00

Жители Гусева влезли в квартиру на первом этаже и украли оттуда телевизор

Изменить размер текста: A A

В полицию города Гусев обратилась жительница города, сообщившая, что из ее квартиры на проспекте Ленина пропал телевизор ценой 20 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники угрозыска установили, что телек вынесли через незакрытое окно – благо квартира на первом этаже.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое 45-летних местных жителей, оба ранее судимых. Похищенное имущество изъято, преступникам грозит лишение свободы до шести лет на брата.

Украл – посмотрел – в тюрьму!