Поголовье свиней в Калининградской области снизилось на треть

24 Сент. 14:11 2018-09-24T14:11:58+03:00

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На конец августа 2018 года поголовье свиней во всех типах хозяйств Калининградской области составило 139,7 тысяч голов. Такие данные приводит территориальное управление Росстата.

В июне этого года в регионе насчитывалось 236,4 тысяч свиней, в июле их стало уже 172,7 тысяч голов, в августе – 139,7 тысяч.

Отметим, что летом в Калининградской области произошло резкое ухудшение эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней.