За 8 месяцев более 1,5 тысяч калининградцев пострадали от укусов животных

24 Сент. 15:01 2018-09-24T15:01:38+03:00

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За восемь месяцев этого года в Калининградской области года 1517 человек пострадали от укусов животных. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшее число обращений за медицинской помощью – от жителей Нестеровского, Зеленоградского, Гусевского, Гвардейского районов, Неманскского, Светловского, Багратионовского, Советского городских округов. Наиболее часто причиной обращения является «неудачный контакт с домашними животными».

При этом, отмечают в Роспотребнадзоре, заболеваемость бешенством людей в Калининградской области не регистрируется с 1957 года. В то же время ежегодно за медицинской помощью по случаю укусов животными обращается более 2,5 тысяч человек, 1,5 тысячи из них получают профилактическое лечение.