Калининградца будут судить за неуплату таможенных платежей в крупном размере
В Балтийский городской суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Калининграда в уклонении от уплаты таможенных пошлин. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В феврале прошлого года 27-летний мужчина пытался вывезти на пароме из Калининграда в Ленинградскую область несколько седельных тягачей. При этом, грузовики были с измененными идентификационными номерами и недействительными регистрационными документами. Все это позволило бы ему сэкономить более 2 млн рублей в виде таможенных платежей.
Действия мужчины следствием квалифицированы ч. 1 ст. 194 УК РФ как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере.