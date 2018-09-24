2018-09-24T15:16:24+03:00
Общество

Калининградца будут судить за неуплату таможенных платежей в крупном размере

Виктор Сергеев
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В Балтийский городской суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Калининграда в уклонении от уплаты таможенных пошлин. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В феврале прошлого года 27-летний мужчина пытался вывезти на пароме из Калининграда в Ленинградскую область несколько седельных тягачей. При этом, грузовики были с измененными идентификационными номерами и недействительными регистрационными документами. Все это позволило бы ему сэкономить более 2 млн рублей в виде таможенных платежей.

Действия мужчины следствием квалифицированы ч. 1 ст. 194 УК РФ как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере.

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