Калининградца будут судить за неуплату таможенных платежей в крупном размере

24 Сент. 15:16 2018-09-24T15:16:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтийский городской суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Калининграда в уклонении от уплаты таможенных пошлин. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В феврале прошлого года 27-летний мужчина пытался вывезти на пароме из Калининграда в Ленинградскую область несколько седельных тягачей. При этом, грузовики были с измененными идентификационными номерами и недействительными регистрационными документами. Все это позволило бы ему сэкономить более 2 млн рублей в виде таможенных платежей.

Действия мужчины следствием квалифицированы ч. 1 ст. 194 УК РФ как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере.