Суд обязал администрацию Советска отремонтировать кровлю в лицее №5
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Областной суд обязал администрацию Советска выделить деньги на ремонт кровли в лицее №5. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Городская прокуратура ранее вносила представление местным властям, однако ремонт кровли в лицее так и не отремонтировали. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал администрацию города в течение трех месяцев выделить деньги. Также суд обязал администрацию образовательного учреждения в течение шести месяцев провести ремонт.
Администрация Советска подала апелляционную жалобу, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения.