2018-09-24T16:03:17+03:00
Общество

Суд обязал администрацию Советска отремонтировать кровлю в лицее №5

Виктор Сергеев
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Областной суд обязал администрацию Советска выделить деньги на ремонт кровли в лицее №5. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Городская прокуратура ранее вносила представление местным властям, однако ремонт кровли в лицее так и не отремонтировали. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, который обязал администрацию города в течение трех месяцев выделить деньги. Также суд обязал администрацию образовательного учреждения в течение шести месяцев провести ремонт.

Администрация Советска подала апелляционную жалобу, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения.

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