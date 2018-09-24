2018-09-24T16:11:41+03:00
Происшествия

В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали семь человек

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Семь человек пострадали на дорогах Калининградской области в воскресенье, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Калининграде на улице Суворова столкнулись «Шкода» и «Фольксваген», в результате аварии травмы получили водитель и 5-летний пассажир «Шкоды». Еще одно ДТП произошло в областном центре на улице А. Невского. Там водитель «Форда» при повороте налево сбил мотоцикл «Сузуки». В результате аварии мотоциклист получил травмы.

Две аварии произошли в Гурьевском районе. На Северном обходе «КИА» съехала в кювет, травмы получила 61-летняя пассажирка. На автодороге Калининград-Крылово 37-летний водитель БМВ превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале