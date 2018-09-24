В воскресенье в Калининградской области в ДТП пострадали семь человек

24 Сент. 16:11 2018-09-24T16:11:41+03:00

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Семь человек пострадали на дорогах Калининградской области в воскресенье, 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Калининграде на улице Суворова столкнулись «Шкода» и «Фольксваген», в результате аварии травмы получили водитель и 5-летний пассажир «Шкоды». Еще одно ДТП произошло в областном центре на улице А. Невского. Там водитель «Форда» при повороте налево сбил мотоцикл «Сузуки». В результате аварии мотоциклист получил травмы.

Две аварии произошли в Гурьевском районе. На Северном обходе «КИА» съехала в кювет, травмы получила 61-летняя пассажирка. На автодороге Калининград-Крылово 37-летний водитель БМВ превысил скорость и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров.