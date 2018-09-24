2018-09-24T16:38:01+03:00
Происшествия

В Калининграде насмерть разбился рабочий, которому не выдали страховочный пояс

Жена и двое детей погибшего получат по полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда
Игорь ОРЕХОВ
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Зимой 2016 года на одной из калининградских строек погиб рабочий. Мужчина находился на площадке стапеля, не имевшего ограждения с одной из сторон. Человек сорвался с большой высоты - как выяснилось, бедняга был без страховочного пояса, поскольку работодатель не смог обеспечить своих тружеников необходимым инвентарем!

- Сопутствующими причинами несчастного случая также стали неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля за выполнением требований безопасности труда, - добавили в пресс-службе Центрального районного суда Калининграда.

Родственники погибшего обратились в суд с требованием компенсации морального вреда. И добились своего: с предприятия было взыскано по полмиллиона рублей в пользу жены рабочего и каждого из двух его детей, оставшихся сиротами.

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