Калининградские власти ожидают удвоение экспортных поставок к 2025 году

24 Сент. 17:08 2018-09-24T17:08:51+03:00

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Калининградская область является одним из лидеров в стране по экспортной квоте - отношению объема экспорта к ВРП. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в последние годы это соотношение составляло от 54 до 27 процентов.

В областном министерстве промышленности прогнозируют, что объемы экспортных поставок в перспективе до 2025 года могут вырасти на 150 – 200 процентов.

- В пул крупнейших по объему экспорта предприятий области входит группа компаний «Содружество», «Торговый дом «Экополимеры», экспортирующий пластмассы и синтетические смолы, производитель рыбопромыслового оборудования «Фишеринг Сервис», компания «Лесобалт», осуществляющая поставки изделий из древесины. В прошлом году в десятку крупнейших экспортёров региона вошел Калининградский янтарный комбинат, заключивший экспортный контракт с китайской компанией, - отметили в пресс-службе правительства области.

Всего в 2017 году на территории региона осуществляли экспортную деятельность порядка 380 компаний, из них порядка 250 – это были субъекты малого и среднего предпринимательства.