2018-09-24T18:30:08+03:00
В мире

В Таллине борт парусника «Седов» посетили более 9 тысяч человек

Легендарный барк взял курс на немецкий Эмден
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Василий Семидьянов
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Калининградский парусник «Седов» побывал в Таллине. В столице Эстонии барк работал для посетителей. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на палубу судна за три неполных дня поднялись более 9 тысяч человек.

Мэр Таллина, который встретился с нашими моряками, пригласил учебные парусные суда «Седов», «Мир» и «Крузенштерн» посетить столицу Эстонии в 2021 году при проведении «TallShips 2021». К этому важному мероприятию Таллин готовится уже сейчас.

В воскресенье 23 сентября «Седов» покинул Таллин и взял курс на Эмден. Заход в порт Германии планируют на 28 сентября.

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