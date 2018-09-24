Экс-председателя совета депутатов Пионерского будут судить за незаконные премии

24 Сент. 18:37 2018-09-24T18:39:03+03:00

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В суде Светлогорска началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего председателя совета депутатов Пионерского в превышении должностных полномочий. Об этом сообащет пресс-служба суда.

По версии следствия, Александр Кузин незаконно установил себе ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы в размере 70 процентов и получал ее с января 2012 года по март 2014 года. Кроме этого, главный депутат июля 2012 года по март 2014 года незаконно выписывал себе премии по итогам работы.

В общей сложности, от всякого рода «поощрений», бюджет Пионерского «похудел» почти на 175 тысяч рублей.