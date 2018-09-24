2018-09-24T18:38:56+03:00
Спорт

Калининградская спортсменка выиграла первенство мира по кикбоксингу

Элеонора Николаева отличилась на соревнованиях в Италии
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Мировое первенство по кикбоксингу среди спортсменов до 19 лет провели в итальянском городе Езоло, куда съехались больше 1700 спортсменов из 65 стран.

Сборная России оказалась на соревнованиях одной из самых успешных.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наша землячка Элеонора Николаева, выступавшая в разделе «лоу-кик» одолела представительниц Польши, Турции и Сербии.

В финале она уверенно победила спортсменку из Сербии.

В минспорта отмечают, что летом девушка выиграла первенство России в своем разделе, а в прошлом году завоевала бронзу первенства Европы.

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