2018-09-24T19:08:57+03:00
Экономика

На Прегольской ТЭС под Калининградом запустили первый энергоблок

Кирилл Алексеев
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На строяшейся под Калининградом Прегольской тепловой электростанции (ТЭС) раньше срока введен в эксплуатацию первый энергоблок мощностью 113,2 МВт. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Калининградского филиала ООО "Интер РАО - Инжиниринг".

- Генподрядчик - компания "Интер РАО - Инжиниринг" завершило строительство первой парогазовой установки (ПГУ) Прегольской ТЭС в Калининграде, - сказали в пресс-службе. - По результатам аттестационных испытаний энергоблок подтвердил возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырех парогазовых блоков, ведется с июля 2016 года. В этом году в эксплуатацию были введены Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске, мощностью 156 МВт каждая.

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